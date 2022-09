4. Liga, Gruppe 5 Sempach gewinnt klar gegen Grosswangen-Ettiswil Sieg für Sempach: Gegen Grosswangen-Ettiswil gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:2.

(chm)

Erst in der zweiten Halbzeit drehte Sempach auf, dafür gelangen dem Team gleich fünf Treffer.

Grosswangen-Ettiswil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (58. Minute) und zum 2:5 (90. Minute).

Die Torschützen für Sempach waren: Jonas Muff (2 Treffer), Philipp Kaufmann (1 Treffer), Pascal Furrer (1 Treffer) und Christian Näf (1 Treffer). Die Torschützen für Grosswangen-Ettiswil waren: Marco Leupi und Marco Birrer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Reto Burri von Grosswangen-Ettiswil erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Dass Sempach gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen fünf Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Sempach die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sempach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Für Sempach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Sempach geht es daheim gegen FC Buttisholz (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (14.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 8. Grosswangen-Ettiswil hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Grosswangen-Ettiswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Entlebuch an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Sempach b 2:5 (0:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 46. Jonas Muff 0:1. 49. Philipp Kaufmann 0:2. 56. Jonas Muff 0:3. 58. Marco Leupi 1:3. 62. Pascal Furrer 1:4. 72. Christian Näf 1:5. 90. Marco Birrer 2:5. – Grosswangen-Ettiswil: Nicola Marti, Simon Willi, Joel Schwegler, Severin Fischer, Marc Schwegler, Marco Leupi, Marco Birrer, Simon Grüter, Taulant Myrta, Livio Unternährer, Jan Bättig. – Sempach: Alain Gut, Marvin Schenk, Andri Felber, Dario Mathis, Marco Bühler, Yannick Brun, Jonas Muff, David Kottmann, Christian Näf, Raphael Bühlmann, Silvan Schaller. – Verwarnungen: 65. Reto Burri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 20:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.