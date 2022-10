4. Liga, Gruppe 6 Sempach lässt sich von Reiden kein Bein stellen Sieg für den Tabellenzweiten: Sempach lässt am Mittwoch auswärts beim 3:1 gegen Reiden (Rang 8) nichts anbrennen.

Das erste Tor der Partie erzielte Dominic Gautschi für Reiden. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 52. Minute, als Jérôme Lanz für Sempach traf. Tim Péterffy traf in der 86. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sempach. In der 92. Minute erhöhte Jérôme Lanz auf 3:1 für Sempach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ahmel Durmisi von Sempach erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Sempach hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 17 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg führt Sempach neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei zwölf Punkten. Es macht einen Platz gut. Sempach hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Sempach daheim mit FC Gunzwil (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Sonntag (9. Oktober) statt (14.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Nach der Niederlage büsst Reiden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 9. Reiden hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reiden tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Schötz II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: SC Reiden - FC Sempach a 1:3 (1:0) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 24. Dominic Gautschi 1:0. 52. Jérôme Lanz 1:1. 86. Tim Péterffy 1:2. 92. Jérôme Lanz 1:3. – Reiden: Manuel Steinmann, Lionel Tschumper, Kevin Bieri, Jörg Bühlmann, Pascal Wirz, Ueli Riedweg, Diego Lang, Andrin Fumagalli, Nicolas Berger, Daniele Palermo, Dominic Gautschi. – Sempach: Michael Grüter, Ahmel Durmisi, Sascha Heer, Simon Grüter, Jan Emmenegger, Christian Lugli, Noah Keel, Joshua Brun, Luca De Rosa, Luca Portmann, Jérôme Lanz. – Verwarnungen: 88. Ahmel Durmisi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

