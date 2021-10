2. Liga Sempach lässt sich von Stans kein Bein stellen – Später Siegtreffer durch Valmir Tola Sempach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Stans: Der Tabellenvierte siegt auswärts 2:1 gegen den Tabellen-14.

(chm)

Sempach geriet zunächst in Rückstand, als Fitim Vishaj in der 30. Minute die zwischenzeitliche Führung für Stans gelang. In der 53. Minute glich Sempach jedoch aus und ging in der 85. Minute in Führung. Torschützen waren Patrik Lika und Valmir Tola.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Stans für Mitch Lütte (18.), Christopher Pithan (87.) und Joël Furger (93.). Sempach blieb ohne Karte.

Sempach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte.

Mit dem Sieg rückt Sempach um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 3. Sempach hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sempach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sins (Platz 5). Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Stans verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Stans hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Littau kriegt es Stans als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Stans - FC Sempach 1:2 (1:0) - Eichli, Stans – Tore: 30. Fitim Vishaj 1:0. 53. Patrik Lika 1:1. 85. Valmir Tola 1:2. – Stans: Manuel Odermatt, Luca Moser, Maximilian Marku, Mitch Lütte, Joël Furger, Sandro Howald, Fabio Gisler, Marc Kuster, Ramon Barmettler, Lars Burgener, Elias Ullrich. – Sempach: Raphael Helfenstein, Adrian Schnider, Simon Eberle, Patrick Bösch, Luca Müller, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Rafael Gomes Machado, Kilian Bühlmann, Tim Tampe, Patrik Lika. – Verwarnungen: 18. Mitch Lütte, 87. Christopher Pithan, 93. Joël Furger.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aegeri - FC Sarnen 1:1, FC Littau - Luzerner SC 2:1, FC Sins - FC Rothenburg 3:0, FC Stans - FC Sempach 1:2, SC Emmen - SC Obergeissenstein 2:1

Tabelle: 1. SC Cham II 10 Spiele/24 Punkte (30:12). 2. SC Emmen 11/20 (22:15), 3. FC Sempach 11/20 (23:15), 4. Luzerner SC 11/18 (24:21), 5. FC Sins 11/16 (17:17), 6. FC Hochdorf 10/15 (21:18), 7. FC Littau 11/15 (18:17), 8. FC Sarnen 11/14 (16:16), 9. FC Aegeri 11/13 (14:20), 10. FC Rothenburg 11/13 (11:15), 11. FC Altdorf 10/12 (16:17), 12. SC Obergeissenstein 11/12 (12:22), 13. FC Willisau 10/10 (11:18), 14. FC Stans 11/7 (11:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 04:59 Uhr.