2. Liga Sempach mit Sieg gegen Sarnen – Siegtreffer durch Adrian Schnider Sempach behielt im Spiel gegen Sarnen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 12 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Sempach: Valmir Tola brachte seine Mannschaft in der 50. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 51, als Mauriz von Ah für Sarnen erfolgreich war. In der 62. Minute schoss Adrian Schnider Sempach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sempach erhielten Jonas Zust (85.) und Tim Tampe (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sarnen erhielt: Livio Fanger (64.)

In seiner Gruppe hat Sempach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Sempach: Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 4. Sempach hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sempach auf fremdem Terrain mit FC Altdorf (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 7. Sarnen hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sarnen daheim mit SC Obergeissenstein (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Sempach - FC Sarnen 2:1 (0:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 50. Valmir Tola 1:0. 51. Mauriz von Ah 1:1. 62. Adrian Schnider 2:1. – Sempach: Patrick Bachmann, Jonas Zust, Simon Eberle, Luca Cipolla, Sharon Trüssel, Elia Risi, Michael Fölmli, Rafael Gomes Machado, Tim Tampe, Luca Bühler, Valmir Tola. – Sarnen: Nino Fanger, Simon Brun, Mauriz von Ah, Livio Fanger, Ramon Riebli, Luca Baumann, Marco Schmidlin, Anto Brnic, Jason Kuhn, Daniel Rohrer, Cyrill Gasser. – Verwarnungen: 64. Livio Fanger, 85. Jonas Zust, 88. Tim Tampe.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 19:17 Uhr.