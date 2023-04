4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Sempach siegt gegen Triengen Sempach gewinnt am Dienstag zuhause gegen Triengen 1:1.

(chm)

In der 37. Minute schoss Fabian Bucheli das 1:0. Den Ausgleich erzielte To Miguel Pereira Pinto in der 69. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Sempach für Raphael Bühlmann (56.), Dario Mathis (90.) und Andri Felber (96.). Die einzige gelbe Karte bei Triengen erhielt: To Miguel Pereira Pinto (75.)

In der Tabelle steht Sempach nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Sempach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. April) (20.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Triengen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Triengen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Die Partie findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Sempach b - FC Triengen 2 1:1 (1:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 37. Fabian Bucheli 1:0. 69. To Miguel Pereira Pinto 1:1. – Sempach: Michael Grüter, Marvin Schenk, Andri Felber, Dario Mathis, Marco Bühler, David Kottmann, Christian Näf, Fabian Bucheli, Pascal Furrer, Yannick Brun, Dominik Kammermann. – Triengen: Sven Manuel Sousa Ribeiro, Manuel Joaquim Resende Patricio, Marcos Rafael Oliveira Faria, Adis Seferovic, Marcio Cardoso, Florian Manstein, Joao Manuel Teixeira Marta, Maicon Da Silva Bonifacio, To Miguel Pereira Pinto, Micael Alexandre Marques Teixeira, Darko Mijailovic. – Verwarnungen: 56. Raphael Bühlmann, 75. To Miguel Pereira Pinto, 90. Dario Mathis, 96. Andri Felber.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 22:19 Uhr.