4. Liga, Gruppe 5 Sempach sorgt bei Knutwil für Überraschung – Dreifach-Torschütze Philipp Kaufmann Überraschender Sieg für Sempach: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Knutwil (2. Rang) zuhause deutlich 3:0 geschlagen.

Philipp Kaufmann traf in der 56. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Sempach. Der gleiche Philipp Kaufmann war in der 81. Minute auch für das 2:0 für Sempach verantwortlich. Der gleiche Philipp Kaufmann war auch für das 3:0 Sempach verantwortlich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sempach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sempach die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Knutwil nicht so viele Tore wie gegen Sempach. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Sempach von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Sempach hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Sempach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Knutwil steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 2). Das Team hat neun Punkte. Knutwil hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Knutwil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Entlebuch. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Telegramm: FC Sempach b - FC Knutwil 3:0 (0:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 56. Philipp Kaufmann 1:0. 81. Philipp Kaufmann 2:0. 91. Philipp Kaufmann 3:0. – Sempach: Alain Gut, Jonas Muff, Fabrice Micael Marques Ribeiro, Marco Bühler, Silvan Schaller, Pascal Furrer, Raphael Bühlmann, Yannick Brun, Stephan Häfliger, Dario Mathis, Niklas Etterlin. – Knutwil: Philipp Lisebach, Jan Mehr, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Ruedi Müller, Mathias Kurmann, Samuel Burkard, Yannick Fortiguerra, Neil Hodel, Adrian Kaufmann, Dominik Weidkuhn. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 14:26 Uhr.

