2. Liga Sempach stolpert gegen Littau Überraschender Sieg für Littau: Das Team auf Tabellenrang 13 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Sempach (3. Rang) auswärts 2:0 geschlagen.

(chm)

Wessley Joao De Jesus Tiburcio schoss Littau in der 6. Minute zur 1:0-Führung. Wiederum Wessley Joao De Jesus Tiburcio erhöhte in der 69. Minute auf 2:0 für Littau.

Bei Littau erhielten Luca Baumann (72.), Dominic Britschgi (86.) und Nicola Baumann (93.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Luca Müller (82.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet für Littau, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team rückt damit um drei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Stans. Littau hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Littau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Luzerner SC an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Mit der Niederlage rückt Sempach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 4. Sempach hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Sempach auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Stans. Die Partie findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Sempach - FC Littau 0:2 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 6. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 0:1. 69. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 0:2. – Sempach: Raphael Helfenstein, Sharon Trüssel, Andreas Ademi, Luca Müller, Michael Fölmli, Yanick Fölmli, Patrick Bösch, Rafael Gomes Machado, Valmir Tola, Severin Emmenegger, Patrik Lika. – Littau: Ramon Grüter, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Patrice Gilli, Sammy Cook, Janis Wyss, Dominic Britschgi, Fabio Machado, Walid Boussaha, Wessley Joao De Jesus Tiburcio, Stefano Izzo. – Verwarnungen: 72. Luca Baumann, 82. Luca Müller, 86. Dominic Britschgi, 93. Nicola Baumann.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - SC Cham II 1:0, FC Sarnen - FC Sins 1:0, Luzerner SC - SC Emmen 0:3, SC Obergeissenstein - FC Willisau 1:0, FC Rothenburg - FC Stans 0:1, FC Sempach - FC Littau 0:2

Tabelle: 1. SC Cham II 10 Spiele/24 Punkte (30:12). 2. Luzerner SC 10/18 (23:19), 3. SC Emmen 10/17 (20:14), 4. FC Sempach 10/17 (21:14), 5. FC Hochdorf 10/15 (21:18), 6. FC Rothenburg 10/13 (11:12), 7. FC Sins 10/13 (14:17), 8. FC Sarnen 10/13 (15:15), 9. SC Obergeissenstein 10/12 (11:20), 10. FC Littau 10/12 (16:16), 11. FC Aegeri 9/11 (13:19), 12. FC Altdorf 9/11 (16:17), 13. FC Willisau 10/10 (11:18), 14. FC Stans 10/7 (10:21).

