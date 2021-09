4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Aegeri im Showdown gegen Schattdorf – Dave Boog entscheidet Spiel Aegeri setzt seine Siegesserie auch gegen Schattdorf fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie( in vier Spielen).

(chm)

Aegeri geriet zunächst in Rückstand, als Loris Gerig in der 42. Minute die zwischenzeitliche Führung für Schattdorf gelang. In der 50. Minute glich Aegeri jedoch aus und ging in der 73. Minute in Führung. Torschützen waren Ramon Nussbaumer und Dave Boog.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Aegeri, nämlich für Patrick Elsener (84.). Eine Verwarnung gab es für Schattdorf, nämlich für Nicolas Mahrow (82.).

In seiner Gruppe hat Aegeri den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

In der Tabelle verbessert sich Aegeri von Rang 3 auf 2. Das Team hat zehn Punkte. Aegeri hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aegeri spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Brunnen (Platz 4). Das Spiel findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Schattdorf rutscht in der Tabelle von Rang 1 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Schattdorf erstmals wieder. Schattdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Schattdorf in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Steinhausen. Das Spiel findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Aegeri 2 1:2 (1:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 42. Loris Gerig 1:0. 50. Ramon Nussbaumer 1:1. 73. Dave Boog 1:2. – Schattdorf: Kay Schillig, Alessio Montaquila, Tim Häfliger, Joel Baumann, Pascal Schuler, Loris Gerig, Christian Gisler, Mike Gamma, Robin Lindauer, Patrick Gamma, Simon Muoser. – Aegeri: Christian Romer, Mario Meisinger, Lennart van Kuijk, Mihailo Bukvic, Philipp Moser, Fabian Elsener, Michele Meier, Brian Iten, Ramon Nussbaumer, Yves Rogenmoser, Dave Boog. – Verwarnungen: 82. Nicolas Mahrow, 84. Patrick Elsener.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schattdorf - FC Aegeri 2 1:2, FC Brunnen - SC Goldau III 3:2, SC Menzingen - SC Steinhausen 0:0

Tabelle: 1. SC Steinhausen 4 Spiele/10 Punkte (13:3). 2. FC Aegeri 2 4/10 (10:5), 3. FC Schattdorf 4/9 (10:2), 4. FC Brunnen 4/9 (10:6), 5. SC Cham III 4/6 (10:13), 6. FC Rotkreuz II 3/4 (5:7), 7. SC Menzingen 4/4 (5:7), 8. Weggiser SC 4/3 (7:8), 9. FC Walchwil 3/0 (0:12), 10. SC Goldau III 4/0 (4:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 14:44 Uhr.