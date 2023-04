Frauen 3. Liga Sieg für Alpnach nach vier Niederlagen – Carmen Rauser trifft dreimal Nach vier Niederlagen in Serie hat Alpnach am Samstag gegen Hünenberg einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Alpnach: Carmen Rauser brachte ihre Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Alpnach baute die Führung in der 33. Minute (Anninja Durrer Müller) weiter aus (2:0). Alpnach erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Carmen Rauser weiter auf 3:0.

Daniek van Gool verkürzte in der 45. Minute den Rückstand von Hünenberg auf 1:3. Wiederum Daniek van Gool brachte Hünenberg in der 57. Minute auf einen Treffer heran, als sie zum 2:3 traf. Jana Knüsel glich in der 62. Minute für Hünenberg aus. Es hiess 3:3. In der 72. Minute schoss nochmals Carmen Rauser Alpnach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Alpnach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 24 Tore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Die Abwehr von Hünenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Alpnach um einen Platz nach vorne. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Alpnach hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Alpnach geht es daheim gegen TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 29. April statt (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Hünenberg war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Hünenberg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Kriens (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (12.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Hünenberg - SG Obwalden 3:4 (1:3) - Ehret, Hünenberg – Tore: 9. Carmen Rauser 0:1. 33. Anninja Durrer Müller 0:2. 40. Carmen Rauser 0:3. 45. Daniek van Gool 1:3. 57. Daniek van Gool 2:3. 62. Jana Knüsel 3:3. 72. Carmen Rauser 3:4. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Denise Windegger, Nadine Klemm, Aisha Bachmann, Sarah Jenni, Jana Knüsel, Daniek van Gool, Gina Bachmann, Flavia Achermann, Veronika Koshi, Flavia Baroni. – Alpnach: Julia Bieri, Rahel Ettlin, Laura Arnold, Sarah Ettlin, Corina Barandun, Jessica Bucher, Flavia Lussi, Paula Jung, Anninja Durrer Müller, Rebecca Lussi, Carmen Rauser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 23:16 Uhr.