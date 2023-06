Frauen 3. Liga Sieg für Baar im Showdown gegen Luzerner SC Das zweitplatzierte Team Baar hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Luzerner SC zuhause 5:0 besiegt.

(chm)

Lena Grässli erzielte in der 13. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Baar. Mit ihrem Tor in der 20. Minute brachte Valentina Putzu Baar mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Baar erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Lena Grässli weiter auf 3:0.

Baar erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Lilian Zumbach weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Valentina Putzu in der 85. Minute, als sie für Baar zum 5:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Baar in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 44 geschossenen Toren Rang 2.

Die Tabellensituation bleibt für Baar unverändert. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Baar hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Baar ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Trotz der Niederlage bleibt Luzerner SC auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 42 Punkte auf dem Konto. Luzerner SC hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Luzerner SC ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Baar 2 - Luzerner SC 5:0 (4:0) - Spielnummer: 178238 – Tore: 13. Lena Grässli 1:0. 20. Valentina Putzu 2:0. 31. Lena Grässli 3:0. 45. Lilian Zumbach 4:0. 85. Valentina Putzu 5:0. – Baar: Fabienne Eberle, Ariane Wittwer, Julia Romer, Valentina Putzu, Paula Kalt, Eliane Bieler, Janine Bühlmann, Gina Weiss, Lilian Zumbach, Lena Grässli, Mirjam Matter. – Luzerner SC: Celine Küttel, Melina Weiss, Kerstin Schaub, Kirsten De Groot, Julia Gromann, Deborah Peter, Alina Grüter, Manuela Rüesch, Martina Suter, Anita Krummenacher, Jennifer Suter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2023 12:24 Uhr.