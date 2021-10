3. Liga, Gruppe 3 Sieg für Buttisholz im Showdown gegen Reiden – Siegesserie von Reiden gebrochen Buttisholz reiht Sieg an Sieg: Gegen Reiden hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

Das Tor von Damian Meier in der 45. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Buttisholz. In der 68. Minute baute Dominik Epli den Vorsprung für Buttisholz auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Damian Meier, der in der 72. Minute die Führung für Buttisholz auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reiden sah Kristjan Jetishi (85.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Buttisholz erhielten Lukas Portmann (12.) und Pascal Fischer (81.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Buttisholz in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 17 geschossenen Toren Rang 3.

Reiden lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Buttisholz. Total liess das Team 6 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.9 Toren pro Spiel (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Buttisholz: 16 Punkte bedeuten Rang 3. Buttisholz hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Buttisholz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wolhusen (Platz 6). Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (14.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Für Reiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 2. Nach fünf Siegen in Serie verliert Reiden erstmals wieder.

Als nächstes tritt Reiden in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Entlebuch zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Buttisholz - SC Reiden 3:0 (1:0) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 45. Damian Meier 1:0. 68. Dominik Epli 2:0. 72. Damian Meier 3:0. – Buttisholz: Silvan Jost, Michael Erni, Albin Krasniqi, Lukas Portmann, Martial Theiler, Daniele Fuschetto, Robin Wäfler, Pascal Fischer, Maurus Felder, Damian Meier, Linus Klemenjak. – Reiden: Severin Steiner, Sebastian Dettwiler, Kristjan Jetishi, Benjamin Koch, Lorenzo Dantas Cardoso, Kevin Schmid, Simon Planzer, Hannes Glanzmann, Biond Balazi, Domenico Gervasio, Linus Glanzmann. – Verwarnungen: 12. Lukas Portmann, 81. Pascal Fischer – Ausschluss: 85. Kristjan Jetishi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Knutwil 1:2, FC Wolhusen - FC Ruswil 1:0, FC Buttisholz - SC Reiden 3:0, FC Dagmersellen - FC Nottwil 3:0, FC Escholzmatt-Marbach - FC Grosswangen-Ettiswil 3:3

Tabelle: 1. FC Entlebuch 7 Spiele/18 Punkte (21:11). 2. SC Reiden 7/16 (10:6), 3. FC Buttisholz 7/16 (17:5), 4. FC Ruswil 7/13 (15:6), 5. FC Dagmersellen 6/12 (20:9), 6. FC Wolhusen 7/11 (13:9), 7. FC Knutwil 7/7 (10:19), 8. FC Nottwil 7/7 (10:14), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 7/6 (10:17), 10. FC Altbüron-Grossdietwil 6/5 (11:11), 11. FC Escholzmatt-Marbach 7/4 (8:23), 12. FC Sempach 7/1 (7:22).

