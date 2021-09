2. Liga Sieg für Cham im Showdown gegen Luzerner SC Cham reiht Sieg an Sieg: Gegen Luzerner SC hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie( in sechs Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Cham: Iven Cornacchini brachte seine Mannschaft in der 26. Minute 1:0 in Führung. Drei Minuten dauerte es, ehe Iven Cornacchini erneut erfolgreich war. Er traf in der 29. Minute zum 2:0 für Cham. In der 46. Minute gelang Luzerner SC (Eduard Qupi) der Anschlusstreffer (1:2).

Luzerner SC glich in der 64. Minute aus. Torschütze war wiederum Eduard Qupi. Abdurani Morceli schoss Cham in der 83. Minute zur 3:2-Führung. In der 91. Minute sorgte Fabian Hasler für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Cham.

Bei Luzerner SC erhielten Emanuell Sakica (81.), Ivan Procopio (85.) und Pren Spaqi (89.) eine gelbe Karte. Bei Cham erhielten Rafael Muff (30.) und Pascal Nussbaumer (89.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Cham ist die beste der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 18 Tore erzielte.

Dank dem Sieg führt Cham neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 15 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Cham ist es der fünfte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Cham zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Willisau. Diese Begegnung findet am 26. September statt (14.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Luzerner SC gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. 13 Punkte bedeuten Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Luzerner SC erstmals wieder. Luzerner SC verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Luzerner SC auswärts mit FC Rothenburg (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: Luzerner SC - SC Cham II 2:4 (0:2) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 26. Iven Cornacchini 0:1. 29. Iven Cornacchini 0:2. 46. Eduard Qupi 1:2. 64. Eduard Qupi 2:2. 83. Abdurani Morceli 2:3. 91. Fabian Hasler 2:4. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Erdem Yalcin, Ivan Procopio, Gurbet Huruglica, Pascal Ludin, Abrahan Blättler, Emanuell Sakica, Mateo Peric, Eduard Qupi, Arben Balaj, Abdullah Murati. – Cham: Fabian Meier, Tim Keller, Ulrich Sturzenegger, Jan Gehrig, Reto Scherer, Luca Küttel, Rafael Muff, Kris Lüthi, Andri Good, Iven Cornacchini, Abdurani Morceli. – Verwarnungen: 30. Rafael Muff, 81. Emanuell Sakica, 85. Ivan Procopio, 89. Pren Spaqi, 89. Pascal Nussbaumer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - FC Sempach 1:3, FC Willisau - FC Aegeri 2:0, FC Sarnen - FC Rothenburg 1:3, SC Obergeissenstein - FC Stans 2:2, SC Emmen - FC Sins 3:0, Luzerner SC - SC Cham II 2:4

Tabelle: 1. SC Cham II 6 Spiele/15 Punkte (18:9). 2. SC Emmen 6/13 (13:6), 3. Luzerner SC 6/13 (16:12), 4. FC Sempach 6/12 (15:7), 5. FC Hochdorf 6/10 (14:11), 6. FC Sins 6/9 (9:10), 7. FC Willisau 6/9 (8:9), 8. SC Obergeissenstein 6/8 (7:10), 9. FC Altdorf 5/7 (10:9), 10. FC Littau 6/6 (11:13), 11. FC Rothenburg 5/5 (5:8), 12. FC Aegeri 6/4 (7:15), 13. FC Sarnen 6/4 (6:11), 14. FC Stans 6/2 (4:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 04:23 Uhr.