3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Erstfeld im Showdown gegen Stans – Michael Baumann trifft dreimal Erstfeld reiht Sieg an Sieg: Gegen Stans hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

Das Tor von Pirmin Baumann in der 7. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Erstfeld. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Erstfeld stellte Michael Baumann in Minute 10 her. Michael Baumann war es auch, der in der 29. Minute Erstfeld weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Michael Baumann in der 42. Minute für das 4:0 für Erstfeld.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Erstfeld sah Jeremias Baumann (85.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Erstfeld weitere fünf gelbe Karten. Stans kassierte vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Erstfeld den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 57 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Erstfeld: Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 3. Für Erstfeld ist es der dritte Sieg in Serie.

Erstfeld spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Goldau II (Platz 8). Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Stans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 2. Stans hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Stans geht es zuhause gegen SC Steinhausen (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Stans - ESC Erstfeld 0:4 (0:4) - Eichli, Stans – Tore: 7. Pirmin Baumann 0:1. 10. Michael Baumann 0:2. 29. Michael Baumann 0:3. 42. Michael Baumann 0:4. – Stans: Fabio Mathis, Luca Moser, Fabio Gisler, Jan Lippold, Luca Cadlini, Kevin Foster, Fabian Howald, Nico Stalder, Sandro Howald, Joël Furger, David Lehmann. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Traxel, Nino Epp, Fabian Gerig, Michael Baumann, Matteo Zgraggen, Gian-Luca Tresch, Jeremias Baumann, Damian Eller, Samuel Baumann, Pirmin Baumann. – Verwarnungen: 16. Nino Epp, 23. Pirmin Baumann, 26. David Lehmann, 45. Matteo Zgraggen, 45. Fabian Howald, 52. Kevin Foster, 53. Maximilian Marku, 59. Jeremias Baumann, 70. Samuel Baumann – Ausschluss: 85. Jeremias Baumann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 00:32 Uhr.