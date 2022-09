4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Erstfeld nach drei Niederlagen Sieg für Erstfeld nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Aegeri gewinnt Erstfeld am Samstag zuhause 3:1.

Den Auftakt machte Damian Fedier, der in der 20. Minute für Erstfeld zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Erstfeld stellte Kim Gisler in Minute 24 her. Erstfeld erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Damian Fedier weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Patrick Elsener in der 90. Minute für Aegeri auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erstfeld für Matthäus Baumann (50.) und Janick Gisler (96.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aegeri, Robin Bruhin (88.) kassierte sie.

Erstfeld machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 5. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Erstfeld siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Erstfeld auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rotkreuz II. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Nach der Niederlage büsst Aegeri zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Aegeri erstmals wieder.

Für Aegeri geht es zuhause gegen FC Schattdorf (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Aegeri 2 3:1 (2:0) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 20. Damian Fedier 1:0. 24. Kim Gisler 2:0. 53. Damian Fedier 3:0. 90. Patrick Elsener 3:1. – Erstfeld: Robin Baumann, Rafael Tresch, Tobias Walker, Matthäus Baumann, Patrick Traxel, Lars Gisler, Juan Gnos, Danilo Triulzi, Janick Gisler, Damian Fedier, Kim Gisler. – Aegeri: Joel Salvisberg, Mario Meisinger, Lennart van Kuijk, Dario Schuler, Tobias Lüde, Sandro Meier, Michele Meier, Brian Iten, Ramon Nussbaumer, Robin Bruhin, Dave Boog. – Verwarnungen: 50. Matthäus Baumann, 88. Robin Bruhin, 96. Janick Gisler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 25.09.2022 20:18 Uhr.

