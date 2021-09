Frauen 2. Liga Sieg für Horw nach drei Niederlagen – Astrid Beeler trifft spät zum Sieg Nach drei Niederlagen in Serie hat Horw am Samstag gegen Kickers einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 2:1.

(chm)

Zunächst musste Horw einen Rückstand hinnehmen: In der 8. Minute traf Ramona Bühlmann für Kickers zum 1:0. Horw drehte aber das Spiel innerhalb von fünf Minuten. Carmela Bernasconi schoss in der 76. Minute den Ausgleich, in der 81. Minute erzielte Astrid Beeler den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ramona Bühlmann von Kickers erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

Horw machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 6. Horw hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Horw siegte zudem erstmals auswärts.

Horw spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Lugano Femminile II (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (12.00 Uhr, Stadio Comunale Cornaredo, Lugano).

Nach der Niederlage büsst Kickers drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit drei Punkten auf Rang 10. Kickers hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Küssnacht a/R (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (13.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Horw - FC Kickers Luzern 2:1 (0:1) - Seefeld, Horw – Tore: 8. Ramona Bühlmann 0:1. 76. Carmela Bernasconi (Penalty) 1:1.81. Astrid Beeler 2:1. – Horw: Sarah Bürgi, Tiziana Rothenfluh, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Vivienne van de Rijt, Ramona Heer, Sabina Odermatt, Noée Ulrich, Selina Portmann, Rahel Blum. – Kickers: Aslim Sengün, Sarah Kollmann, Marjana Ensmenger, Kimberly Burch, Viviane Lötscher, Michelle Kunz, Ramona Bühlmann, Aline Kiser, Mienosch Saleh, Carla Wey, Diellza Mulaj. – Verwarnungen: 79. Ramona Bühlmann.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Horw - FC Kickers Luzern 2:1, Team Region Entlebuch - SG Stans-Engelberg 1:1

Tabelle: 1. SG Stans-Engelberg 5 Spiele/13 Punkte (14:3). 2. Team Uri Frauen I 4/12 (21:2), 3. SK Root 4/12 (16:4), 4. FC Willisau 4/9 (10:7), 5. FC Luzern Frauen 2 4/7 (7:3), 6. FC Horw 5/6 (8:21), 7. Team Region Entlebuch 5/5 (6:14), 8. FC Adligenswil 4/3 (5:9), 9. FC Küssnacht a/R 4/3 (4:14), 10. FC Kickers Luzern 5/3 (7:10), 11. SC Nebikon 4/1 (5:10), 12. FC Lugano Femminile II 4/1 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 22:13 Uhr.