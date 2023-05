4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Sieg für Knutwil im Showdown gegen Schötz Das erstplatzierte Team Knutwil hat am Samstag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Schötz zuhause 3:1 besiegt.

(chm)

Knutwil ging in der 12. Spielminute durch Philippe Steinmann in Führung, ehe Schötz in der 27. Minute (Oliver Frey) der Ausgleich gelang. Severin Wüest erzielte in der 48. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Knutwil. Per Penalty erhöhte Camille Kuster in der 77. Minute zum 3:1 für Knutwil.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Schötz kassierte vier gelbe Karten. Bei Knutwil erhielten Yannick Fortiguerra (65.) und Josua Habermacher (92.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Knutwil hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 14 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Knutwil bleibt Leader: Das Team hat nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Für Knutwil ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Knutwil ging unentschieden aus.

Knutwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schüpfheim (Platz 4). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Für Schötz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 3. Schötz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schötz spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Eich (Platz 6). Die Partie findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.15 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Telegramm: FC Knutwil - FC Schötz II 3:1 (1:1) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 12. Philippe Steinmann 1:0. 27. Oliver Frey (Penalty) 1:1.48. Severin Wüest 2:1. 77. Camille Kuster (Penalty) 3:1. – Knutwil: Philipp Lisebach, Jan Mehr, Josua Habermacher, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Yannick Fortiguerra, Samuel Burkard, Mathias Kurmann, Dominik Weidkuhn, Philippe Steinmann, Yuri Spiess. – Schötz: Claudio Enz, Gian Pfister, Yannick Bühler, Michael Kronenberg, Jannick Duss, Arbnor Salihaj, Elia Amorosi, Thiago Frey, Oliver Frey, Janis Leupi, Michael Erni. – Verwarnungen: 23. Yannick Bühler, 65. Yannick Fortiguerra, 83. Christian Binde, 87. Michael Kronenberg, 92. Josua Habermacher, 95. Tobias Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 16:01 Uhr.