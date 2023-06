4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Sieg für Meggen im Showdown gegen Perlen – Felix Zehnder mit Siegtor Sieg für Meggen im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den zweitklassierten Verein Perlen 2:1.

Der Siegtreffer für Meggen gelang Felix Zehnder in der 69. Minute. In der 10. Minute hatte Egzon Knushaj Meggen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Perlen fiel in der 52. Minute durch Mirand Berisha.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Perlen sah Gianluca Di Stefano (76.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Meggen, Felix Zehnder (80.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Meggen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 0.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Meggen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 3. Meggen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Meggen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Perlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 2. Nach sechs Siegen in Serie verliert Perlen erstmals wieder.

Für Perlen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Meggen - FC Perlen-Buchrain 2:1 (1:0) - Spielnummer: 210201 – Tore: 10. Egzon Knushaj 1:0. 52. Mirand Berisha 1:1. 69. Felix Zehnder 2:1. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Felix Zehnder, Ibrahim Bayrak, Lars Arnold, Sven Arnold, Maurin Harsch, Oliver Schmeer, Gianluca Muggli, Luca Lo Presti, Egzon Knushaj. – Perlen: Dominic Gehrig, Raphael Lang, Markus Felder, Renato Schenkel, Dominik Märki, Leotrim Nesimi, Mazlum Ataç, Velat Dere, Adrian Basha, Marco Burri, Mirand Berisha. – Verwarnungen: 80. Felix Zehnder – Ausschluss: 76. Gianluca Di Stefano.

