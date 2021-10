4. Liga, Gruppe 4 Sieg für Obergeissenstein im Showdown gegen Emmenbrücke – Siegesserie von Emmenbrücke gebrochen Das drittplatzierte Team Obergeissenstein hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Emmenbrücke zuhause 3:1 besiegt.

(chm)

Piro Illi eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Obergeissenstein das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. In der 61. Minute traf Granit Ramushi für Emmenbrücke zum 1:1-Ausgleich. Per Penalty traf Piro Illi in der 83. Minute zur 2:1-Führung für Obergeissenstein. In der 91. Minute erhöhte Till Moser auf 3:1 für Obergeissenstein.

Bei Emmenbrücke sah Granit Ramushi (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Florim Zefi (47.), Granit Ramushi (85.) und Zejd Sadiku (95.). Eine Verwarnung gab es für Obergeissenstein, nämlich für Luis Hirsiger (58.).

Dass Obergeissenstein viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Obergeissenstein durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Obergeissenstein rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Für Obergeissenstein ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Obergeissenstein ging unentschieden aus.

Als nächstes tritt Obergeissenstein in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team Hildisrieder SV zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Raiffeisen).

Nach der Niederlage büsst Emmenbrücke einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Emmenbrücke erstmals wieder.

Emmenbrücke spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Malters (Rang 9). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Emmenbrücke II 3:1 (1:0) - Wartegg, Luzern – Tore: 10. Piro Illi (Penalty) 1:0.61. Granit Ramushi 1:1. 83. Piro Illi (Penalty) 2:1.91. Till Moser 3:1. – Obergeissenstein: Konstantin Kuttenberger, Ashan Irantha Fernando, Lukas Wüest, Luca Rast, Mauro Paci, Luis Hirsiger, Piro Illi, Till Moser, Vivian Furrer, Lukas Arnold, Philipp Kalbermatter. – Emmenbrücke: Sandro Pilss, Granit Ramushi, Edon Shehu, Florim Zefi, Raul Merino, Zejd Sadiku, Taulant Shaqiri, Azem Gagica, Daniel Martin, Armend Berisha, Endrit Bajgora. – Verwarnungen: 47. Florim Zefi, 58. Luis Hirsiger, 85. Granit Ramushi, 95. Zejd Sadiku – Ausschluss: 89. Granit Ramushi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Rothenburg - FC Eschenbach III 1:2, SC Obergeissenstein - FC Emmenbrücke II 3:1, FC Littau II - FC Südstern b 1:2, SC Emmen a - Hildisrieder SV 1:2

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 8 Spiele/18 Punkte (31:13). 2. SC Obergeissenstein 8/16 (23:6), 3. FC Emmenbrücke II 8/14 (33:13), 4. FC Littau II 8/13 (24:17), 5. FC Rothenburg 8/13 (19:14), 6. SC Emmen a 8/13 (22:16), 7. FC Eschenbach III 8/11 (16:29), 8. FC Südstern b 8/7 (11:32), 9. FC Malters 7/6 (10:20), 10. Luzerner SC 7/0 (12:41).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 23:45 Uhr.