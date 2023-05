4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Sieg für Perlen im Showdown gegen Rotkreuz – Rotkreuz verliert nach fünf Siegen Perlen reiht Sieg an Sieg: Gegen Rotkreuz hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:3

Mirand Berisha eröffnete in der 15. Minute das Skore, als er für Perlen das 1:0 markierte. Erneut Mirand Berisha traf in der 24. Minute auch zum 2:0 für Perlen. Raphael Lang baute in der 26. Minute die Führung für Perlen weiter aus (3:0).

Marco Sidler (72. Minute) liess Rotkreuz auf 1:3 herankommen. Edmond Basha baute in der 84. Minute die Führung für Perlen weiter aus (4:1). In der 86. Minute verkleinerte Leonardo Tramontano den Rückstand von Rotkreuz auf 2:4. Es war ein Elfmeter. In der Schlussphase kam Rotkreuz noch auf 3:4 heran. Balu Ndoy Bokanga war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Perlen für Raphael Lang (50.) und Dominic Gehrig (92.). Bei Rotkreuz erhielten Marco Sidler (61.) und Ahmed Abduqadir (75.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Perlen hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 23 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rotkreuz lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Perlen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 3).

Perlen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 15 Punkte bedeuten Rang 2. Für Perlen ist es der vierte Sieg in Serie.

Perlen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Dietwil (Rang 9). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Trotz der Niederlage bleibt Rotkreuz auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 15 Punkte auf dem Konto. Nach fünf Siegen in Serie verliert Rotkreuz erstmals wieder.

Rotkreuz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Steinhausen (Platz 5). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - FC Rotkreuz II 4:3 (3:0) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 15. Mirand Berisha 1:0. 24. Mirand Berisha 2:0. 26. Raphael Lang 3:0. 72. Marco Sidler 3:1. 84. Edmond Basha 4:1. 86. Leonardo Tramontano (Penalty) 4:2.90. Balu Ndoy Bokanga 4:3. – Perlen: Dominic Gehrig, Patrick Schuler, Markus Felder, Adrian Basha, Dominik Märki, Leotrim Nesimi, Raphael Lang, Velat Dere, Edmond Basha, Ardon Graishta, Mirand Berisha. – Rotkreuz: Erti Emini, Mattia Palatucci, Michael Akinrinmade, Marco Sidler, Alessio Ioanna, Dimitri Zülle, Denis Portmann, Leonardo Tramontano, Cédric Schneider, Balu Ndoy Bokanga, Colin Hausheer. – Verwarnungen: 50. Raphael Lang, 61. Marco Sidler, 75. Ahmed Abduqadir, 92. Dominic Gehrig.

