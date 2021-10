4. Liga, Gruppe 6 Sieg für Ruswil nach vier Niederlagen Erfolgserlebnis für Ruswil: Nach vier Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag auswärts gegen Eschenbach 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ruswil: Johann Simon brachte seine Mannschaft in der 40. Minute 1:0 in Führung. In der 50. Minute baute Fabian Bucher den Vorsprung für Ruswil auf zwei Tore aus (2:0). Nicholas Sidler baute in der 63. Minute die Führung für Ruswil weiter aus (3:0). Dario Honauer sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Eschenbach: er traf in der 86. Minute zum 1:3

Bei Ruswil erhielten Etienne Schmid (33.), Marco Fellmann (83.) und Sven Helfenstein (86.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschenbach, Dario Honauer (93.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ruswil. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 8. Ruswil hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ruswil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wauwil-Egolzwil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Mit der Niederlage rückt Eschenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 7. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Eschenbach wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das sechstplatzierte Team FC Triengen 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Eschenbach II - FC Ruswil 1:3 (0:1) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 40. Johann Simon 0:1. 50. Fabian Bucher 0:2. 63. Nicholas Sidler 0:3. 86. Dario Honauer 1:3. – Eschenbach: Joel Isler, Kai Marti, Patrick Rust, Kreshnik Ganijaj, Marc Häller, Silvan Honauer, Dario Honauer, Dominik Honauer, Myles Stettler, Levin Peter, Simon Fleischli. – Ruswil: Jannis Bachmann, Julien Krähenbühl, Marco Fellmann, Etienne Schmid, Timon Schöpfer, Sven Helfenstein, Johann Simon, Jan Primus, Nicholas Sidler, Luca Müller, Fabian Bucher. – Verwarnungen: 33. Etienne Schmid, 83. Marco Fellmann, 86. Sven Helfenstein, 93. Dario Honauer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Wauwil-Egolzwil - SC Emmen b 10:2, FC Gunzwil - FC Triengen 1 5:0, FC Schötz II - FC Littau III 7:3, FC Hitzkirch 2 - FC Hochdorf 1:2, FC Eschenbach II - FC Ruswil 1:3

Tabelle: 1. FC Wauwil-Egolzwil 8 Spiele/21 Punkte (41:8). 2. FC Schötz II 8/21 (27:13), 3. FC Gunzwil 8/15 (19:10), 4. FC Littau III 8/15 (28:26), 5. FC Hochdorf 8/12 (11:18), 6. FC Triengen 1 8/10 (23:22), 7. FC Eschenbach II 8/7 (16:16), 8. FC Ruswil 8/7 (16:25), 9. FC Hitzkirch 2 8/6 (8:22), 10. SC Emmen b 8/3 (13:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 11:05 Uhr.