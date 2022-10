4. Liga, Gruppe 6 Sieg für Sempach im Showdown gegen Emmenbrücke – Siegtreffer in allerletzter Minute Das erstplatzierte Team Sempach hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Emmenbrücke auswärts 2:1 besiegt.

Der Siegtreffer für Sempach gelang Luca De Rosa in der 94. Minute. In der 6. Minute hatte Jérôme Lanz Sempach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Emmenbrücke fiel in der 90. Minute durch Ivan Dzijan.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Emmenbrücke sah Prenk Lazri (85.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Emmenbrücke weitere fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Matthias Häfliger (73.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Sempach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Sempach bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach acht Spielen 16 Punkte auf dem Konto. Sempach hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sempach geht es zuhause gegen FC Triengen 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Nach der Niederlage büsst Emmenbrücke einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 3. Emmenbrücke hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Für Emmenbrücke geht es auswärts gegen FC Ruswil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - FC Sempach a 1:2 (0:1) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 6. Jérôme Lanz 0:1. 90. Ivan Dzijan 1:1. 94. Luca De Rosa (Penalty) 1:2. – Emmenbrücke: Joel Sobral Dos Santos, Marco Barmettler, Prenk Lazri, Lopes Coelho Tiago, Raul Merino, Taulant Shaqiri, Filip Milakovic, Yannic Aregger, Raffael Kälin, Livio Saccardo, Edmond Palushi. – Sempach: Linus Kamber, Nando Bucher, Sascha Heer, Simon Grüter, Jan Emmenegger, Christian Lugli, Marcel von Büren, Joshua Brun, Robin Christen, Matthias Häfliger, Jérôme Lanz. – Verwarnungen: 30. Prenk Lazri, 73. Matthias Häfliger, 86. Lopes Coelho Tiago, 89. Edmond Palushi, 89. Gentrit Haxhnikaj, 93. Sandro Dantas Goncalves – Ausschluss: 85. Prenk Lazri.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 02:22 Uhr.

