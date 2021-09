Frauen 3. Liga Sieg für Sursee im Showdown gegen Alpnach – Sabrina Lustenberger als Matchwinner Sursee setzt seine Siegesserie auch gegen Alpnach fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Der Siegtreffer für Sursee gelang Sabrina Lustenberger in der 61. Minute. In der 25. Minute hatte Sira Hodel Sursee in Führung gebracht. Der Ausgleich für Alpnach fiel in der 27. Minute durch Carmen Rauser.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Sursee hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Sursee sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 2 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.7 Toren pro Match (Rang 1).

Unverändert liegt Sursee auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Sursee feiert mit dem Sieg gegen Alpnach bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Sursee spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ascona (Platz 4). Die Partie findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Unverändert liegt Alpnach auf Rang 3. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Alpnach erstmals wieder.

Für Alpnach geht es daheim gegen SC Cham (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 22. September statt (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: SG Obwalden - FC Sursee 1:2 (1:1) - Hinterflue, Kerns – Tore: 25. Sira Hodel 0:1. 27. Carmen Rauser 1:1. 61. Sabrina Lustenberger 1:2. – Alpnach: Stefanie Durrer, Christina Gasser, Myrta Bucher, Ylaria Imboden, Corina Barandun, Fabienne Arnold, Seraina Lussi, Flavia Lussi, Ronja Limacher, Rebecca Lussi, Deborah Spichtig. – Sursee: Iliriana Brahimi, Sira Hodel, Jenny Niederhauser, Sabrina Lustenberger, Martina Steimen, Caroline Bregenzer, Sara Mestre Guerreiro, Sandra Kühne, Sabrina Castano, Melina Galliker, Selina Portmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Cham - TEAM Menzingen / Aegeri 1:3, SG Obwalden - FC Sursee 1:2

Tabelle: 1. TEAM Menzingen / Aegeri 3 Spiele/9 Punkte (9:3). 2. FC Sursee 3/9 (8:2), 3. SG Obwalden 3/6 (6:2), 4. FC Ascona 1/3 (3:1), 5. Team Uri Frauen II 2/3 (3:2), 6. SC Cham 2/3 (4:4), 7. SC Schwyz II 2/0 (0:4), 8. FC Gunzwil 2/0 (3:8), 9. FC Hünenberg 2/0 (1:6), 10. FC Baar 2 2/0 (1:6).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 03:43 Uhr.