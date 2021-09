3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Sursee nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Sursee: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag auswärts gegen Meggen 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Patrick Bühlmann für Meggen. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 8, als Dominic Zbinden für Sursee erfolgreich war. In der 28. Minute war es an Pascal Bucher, Sursee 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Dominic Zbinden Sursee mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Meggen zum 2:3 kam in der 31. Minute. Verantwortlich dafür war Patrick Bühlmann. Sursee baute die Führung in der 63. Minute (Raul Kiener) weiter aus (4:2). Ilir Bajrami brachte Meggen in der 68. Minute auf ein Tor heran. Das 3:4 blieb aber der Schlussstand.

Bei Meggen erhielten Maximilian Graf (10.), Egzon Knushaj (33.) und Oliver Schmeer (78.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sursee erhielt: Leonard Rramanaj (40.)

Zahlreiche Gegentore sind für Meggen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Sursee rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 7. Sursee hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren. Sursee konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Sursee geht es daheim gegen SC Schwyz (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (14.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Mit der Niederlage rückt Meggen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 10. Für Meggen ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Meggen ging unentschieden aus.

Für Meggen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Hünenberg I (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Meggen - FC Sursee 3:4 (2:3) - Hofmatt, Meggen – Tore: 4. Patrick Bühlmann 1:0. 8. Dominic Zbinden 1:1. 28. Pascal Bucher 1:2. 30. Dominic Zbinden 1:3. 31. Patrick Bühlmann 2:3. 63. Raul Kiener 2:4. 68. Ilir Bajrami 3:4. – Meggen: Cäsar Grüter, Patrick Bühlmann, Gianluca Muggli, Sascha Tossut, Fabrizio Boog, Luca Lo Presti, Michael Maeder, Maximilian Graf, Oliver Schmeer, Egzon Knushaj, Stephan Weber. – Sursee: Jan Staffelbach, Andy Macieira César, Raul Kiener, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Emanuel Preni, Diogo Da Fonte Pais, Leorent Hulaj, Dominic Zbinden, Pascal Bucher, Ruben Lustenberger, Ibrahim Terzimustafic. – Verwarnungen: 10. Maximilian Graf, 33. Egzon Knushaj, 40. Leonard Rramanaj, 78. Oliver Schmeer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Hünenberg I 5:3, FC Küssnacht a/R 1 - SC Cham IV 4:1, SC Schwyz - ESC Erstfeld 1:3, FC Meggen - FC Sursee 3:4, FC Muotathal - FC Ibach II 3:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 6 Spiele/16 Punkte (21:8). 2. FC Ibach II 6/13 (14:11), 3. Zug 94 II 5/12 (8:4), 4. FC Baar 1 5/10 (13:10), 5. SC Schwyz 6/10 (15:10), 6. FC Küssnacht a/R 1 6/9 (17:15), 7. FC Sursee 6/9 (14:17), 8. FC Hünenberg I 6/7 (11:10), 9. SC Steinhausen 6/7 (15:16), 10. FC Meggen 6/4 (15:18), 11. FC Muotathal 6/4 (12:16), 12. SC Cham IV 6/0 (5:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 16:24 Uhr.