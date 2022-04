Frauen 2. Liga Sieg für Willisau nach drei Niederlagen – Später Siegtreffer durch Andrea Ambühl Adligenswil lag gegen Willisau deutlich vorne, nämlich 2:0 (30. Minute) - und verlor dennoch. Willisau feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Adligenswil ging bis zur 30. Minute mit zwei Toren in Führung. Den Auftakt machte Noelja Bättig, die in der 5. Minute für Adligenswil zum 1:0 traf. In der 30. Minute baute die gleiche Noelja Bättig die Führung für Adligenswil weiter aus.

Die Wende gelang Willisau ab der 55. Minute, als Julia Imbach zum 1:2 traf. Es folgte in der 61. Minute der Ausgleichstreffer durch Janine Dubach, ehe Andrea Ambühl in der 87. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marcel Wollenmann von Adligenswil erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Adligenswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Willisau. 20 Punkte bedeuten Rang 5. Willisau hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Willisau auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SK Root. Die Partie findet am 24. April statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Adligenswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Adligenswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SK Root an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 16. April statt (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Willisau 2:3 (2:0) - Löösch, Adligenswil – Tore: 5. Noelja Bättig 1:0. 30. Noelja Bättig 2:0. 55. Julia Imbach (Penalty) 2:1.61. Janine Dubach 2:2. 87. Andrea Ambühl 2:3. – Adligenswil: Aline Ach, Alexandra Hirsiger, Ramona Imhof, Vivienne Bucher, Matilda Schmidli, Noelja Bättig, Gina Rast, Julia Küher, Alina Procacci, Milena Betschart, Jana Fleischli. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Corina Sidler, Katja Birrer, Laura Spiess, Laura Egli, Lara Suppiger, Nadja Egli, Janine Dubach. – Verwarnungen: 76. Marcel Wollenmann.

