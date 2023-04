3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Zug 94 im Showdown gegen Stans – Stans verliert nach fünf Siegen Zug 94 reiht Sieg an Sieg: Gegen Stans hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Das erste Tor der Partie fiel für Zug 94: Armin Pasalic brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug 94 stellte Valentin Bagavac in Minute 40 her. In der 46. Minute gelang Stans (Sandro Howald) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 65. Minute brachte Joan David Avila Romero Zug 94 mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Joshua Müller brachte Stans in der 75. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Brandel Lopes Gil (85.) und Dennis Manuel Abreu Fernandes (92.). Gelbe Karten gab es bei Stans für Jan Lippold (30.) und Maximilian Marku (80.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Zug 94 bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Zug 94 an die Spitze Das Team hat nach 16 Spielen 38 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Zug 94 hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zug 94 spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Goldau II (Rang 7). Das Spiel findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Stans ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 2. Stans hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Schwyz (Platz 6). Die Partie findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Stans - Zug 94 II 2:3 (1:2) - Eichli, Stans – Tore: 15. Armin Pasalic 0:1. 40. Valentin Bagavac 0:2. 46. Sandro Howald 1:2. 65. Joan David Avila Romero 1:3. 75. Joshua Müller 2:3. – Stans: Julio Zumstein, Livio Bühler, Maximilian Marku, Jan Lippold, Luca Cadlini, Luca Moser, Joël Furger, Fabian Howald, Nico Stalder, Sandro Howald, David Lehmann. – Zug 94: Robert Kukeli, Yannis Wittwer, Luca Campisi, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Joan David Avila Romero, Mattia Hanusch, Robin Baumann, Brandel Lopes Gil, Armin Pasalic, Filipe Oliveira Pereira, Valentin Bagavac. – Verwarnungen: 30. Jan Lippold, 80. Maximilian Marku, 85. Brandel Lopes Gil, 92. Dennis Manuel Abreu Fernandes.

