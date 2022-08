4. Liga, Gruppe 2 Sieg und erste Punkte für Root gegen Brunnen – Michael Christen mit drei Toren Root hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Brunnen setzt es zuhause ein 4:2 ab.

(chm)

Arijon Atashi eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Brunnen das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 48. Minute hergestellt: Michael Christen traf für Root. In der 55. Minute war es erneut Michael Christen, der Root mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Mit seinem Tor in der 62. Minute brachte Servan Tatli Root mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Lev Reygel (75.) reduzierte sich der Rückstand für Brunnen auf ein Tor (2:3). In der 94. Minute schoss wiederum Michael Christen Root mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Im Spiel gab es total acht Karten. Root kassierte vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Brunnen.

Root liegt nach Spiel 2 auf Rang 3. Auf Root wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Ibach II, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (16.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Brunnen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Brunnen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Perlen-Buchrain. Diese Begegnung findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: SK Root - FC Brunnen b 4:2 (0:1) - Unterallmend, Root – Tore: 31. Arijon Atashi 0:1. 48. Michael Christen 1:1. 55. Michael Christen 2:1. 62. Servan Tatli 3:1. 75. Lev Reygel 3:2. 94. Michael Christen (Penalty) 4:2. – Root: Luis Filipe Araujo Castro, Dario Bühler, Jonas Fahrni, Finn Schürmann, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Pascal Kunz, Roland Schnider, Claudio Strebel, Michael Christen, Andri Krieger, Kevin Schöpfer. – Brunnen: Markus Hanno, Adrian Berbatovci, Ahmed Hamza, Elvir Mujic, Marko Pranjic, Gabriell Domgjoni, Stiv Jovanovic, Arijon Atashi, Albert Domgjoni, Gazmend Rexhaj, Lev Reygel. – Verwarnungen: 25. Albert Domgjoni, 35. Gazmend Rexhaj, 63. Luis Filipe Araujo Castro, 68. Gjergj Domgjoni, 72. Agon Curraj, 82. Servan Tatli, 89. Pali Berisha, 89. Pascal Kunz.

