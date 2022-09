2. Liga Sins mit drei Punkten auswärts gegen Hochdorf – Kürsad Özdemir trifft spät zum Sieg Hochdorf lag gegen Sins deutlich vorne, nämlich 2:0 (8. Minute) - und verlor dennoch. Sins feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Hochdorf: Marcell Wicki brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Sandro Frischkopf in der 8. Minute zum 2:0 für Hochdorf. Pechvogel Marcell Wicki traf in der 19. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Sins zum 1:2 bedeutete.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 28, als Mika Huwyler für Sins erfolgreich war. In den Schlussminuten machte Kürsad Özdemir alles klar. Sein Treffer in der 81. Minute zum 3:2 sicherte Sins den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hochdorf für Livio Lombardo (54.) und Roger Haldi (54.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sins, Jannik Gamma (7.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Sins von Rang 7 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Sins hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Sins konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Sins in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Willisau. Diese Begegnung findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Hochdorf rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Hochdorf hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Hochdorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Aegeri 1 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Sins I 2:3 (2:2) - Arena, Hochdorf – Tore: 1. Marcell Wicki 1:0. 8. Sandro Frischkopf (Penalty) 2:0.19. Eigentor (Marcell Wicki) 2:1.28. Mika Huwyler 2:2. 81. Kürsad Özdemir 2:3. – Hochdorf: Roman Feer, Christian Hofmann, Sandro Frischkopf, Florin Hasanaj, Brian Közle, Levin Weibel, Fabian Wicki, Roger Haldi, Raphael Wildisen, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Dario Inglin, Jonas Villiger, Marc Von Flüe, Mika Huwyler, Sven Niederberger, Luca Ming, Ramon Burkard, Kürsad Özdemir. – Verwarnungen: 7. Jannik Gamma, 54. Livio Lombardo, 54. Roger Haldi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

