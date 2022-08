2. Liga Sins mit Unentschieden dank Eigentor von Horw Im zweiten Spiel der neuen Saison spielen Horw und Sins 2:2 unentschieden.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Horw: Adrian Vögtli brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 3. Minute, als Samuel Lustenberger für Sins traf. In der 78. Minute gelang Timo Schmid der Führungstreffer zum 2:1 für Horw. Zum Ausgleich für Sins traf David Von Holzen in der 85. Minute. Allerdings war es ein Eigentor.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Horw. Eine Verwarnung gab es für Sins, nämlich für Gabriel Gumann (43.).

In der Tabelle steht Horw nach dem zweiten Spiel auf Rang 4. Als nächstes trifft Horw in einem Auswärtsspiel mit FC Aegeri 1 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

In der Tabelle steht Sins nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Sins spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Littau (Rang 12). Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: FC Horw - FC Sins I 2:2 (1:1) - Seefeld, Horw – Tore: 1. Adrian Vögtli 1:0. 3. Samuel Lustenberger 1:1. 78. Timo Schmid 2:1. 85. Eigentor (David Von Holzen) 2:2. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, Nikola Baban, David Von Holzen, Florian Fallegger, Marco Kistler, Marco Mangold, Sydney Lechner, Daniel Blum, Adrian Vögtli, Leandro Bezzola. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Jonas Villiger, Luca Ming, Gabriel Gumann, Kürsad Özdemir, Michael Hohl, Samuel Lustenberger, Loris Völker. – Verwarnungen: 42. Nikola Baban, 43. Gabriel Gumann, 58. Adrian Vögtli, 85. Dominik Fabbricatore, 90. Matthias Minder, 95. Sandro Leyers.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 14:25 Uhr.