2. Liga Sins siegt gegen Sempach – Ali Mourad mit Siegtor Sins gewinnt am Samstag zuhause gegen Sempach 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Sins gelang Ali Mourad in der 76. Minute. In der 16. Minute hatte David Arnold Sins in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sempach fiel in der 68. Minute durch Luca Cipolla.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Sins zu den Besten: Total liess das Team 32 Tore in 24 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 3).

Sins machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 37 Punkten auf Rang 4. Sins hat bisher zehnmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sins auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Littau. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Nach der Niederlage büsst Sempach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 35 Punkten auf Rang 8. Sempach hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Auf Sempach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Aegeri, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 18. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Sins - FC Sempach 2:1 (1:0) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 16. David Arnold 1:0. 68. Luca Cipolla 1:1. 76. Ali Mourad 2:1. – Sins: Patrick Kohler, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Mika Huwyler, Marc Von Flüe, Gabriel Gumann, Sven Niederberger, Luca Ming, Ali Mourad, David Arnold. – Sempach: Raphael Helfenstein, Sharon Trüssel, Simon Eberle, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Kevin Schnider, Adrian Schnider, Rafael Gomes Machado, Valmir Tola, Kilian Bühlmann, Severin Emmenegger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 10:42 Uhr.