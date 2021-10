2. Liga Sins stolpert gegen Altdorf Überraschung bei Altdorf gegen Sins: Der Tabellenzwölfte (Altdorf) hat am Samstag auswärts den Tabellenfünften deutlich 3:0 besiegt.

(chm)

Das erste Tor für Altdorf fiel in der 57 Minute (Dario Zgraggen). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Mit seinem Tor in der 82. Minute brachte Manuel Ruhstaller Altdorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noel Arnold in der 93. Minute, als er für Altdorf zum 3:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Altdorf für Matej Ilicic (36.) und André Gnos (51.). Gelbe Karten gab es bei Sins für Ali Mourad (49.) und Jan Kalt (56.).

Altdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 8. Altdorf hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Altdorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Aegeri (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Sins hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Sins hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sins spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sarnen (Platz 9). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Sins - FC Altdorf 0:3 (0:0) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 57. Dario Zgraggen (Penalty) 0:1.82. Manuel Ruhstaller 0:2. 93. Noel Arnold 0:3. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Jan Kalt, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Gabriel Gumann, Ali Mourad, Mathias Müller, Sven Niederberger, Samuel Lustenberger, Calderon Mavembo. – Altdorf: Kai Stutz, Luca Tresch, Dario Zgraggen, André Gnos, Tobias Nickel, Philipp Zurfluh, Matej Ilicic, Fabian Nickel, Janis Manz, Raphael Herger, Markus Zurfluh. – Verwarnungen: 36. Matej Ilicic, 49. Ali Mourad, 51. André Gnos, 56. Jan Kalt.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Stans - FC Sarnen 0:3, FC Sempach - Luzerner SC 1:1, FC Littau - FC Rothenburg 0:1, FC Sins - FC Altdorf 0:3

Tabelle: 1. SC Cham II 8 Spiele/21 Punkte (24:10). 2. Luzerner SC 9/18 (23:16), 3. FC Sempach 9/17 (21:12), 4. SC Emmen 8/13 (16:13), 5. FC Sins 9/13 (14:16), 6. FC Rothenburg 9/13 (11:11), 7. FC Hochdorf 8/12 (19:16), 8. FC Altdorf 9/11 (16:17), 9. FC Sarnen 9/10 (14:15), 10. FC Willisau 8/9 (10:16), 11. SC Obergeissenstein 8/9 (9:14), 12. FC Littau 9/9 (14:16), 13. FC Aegeri 8/8 (11:18), 14. FC Stans 9/4 (9:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 13:29 Uhr.