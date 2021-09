4. Liga, Gruppe 2 Sins verliert gegen Seriensieger Dietwil Dietwil setzt seine Siegesserie auch gegen Sins fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Manuel Kuchling traf in der 32. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Dietwil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 43. Minute, als Francisco Goncalves Lopes für Dietwil auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dietwil, Nico Wyss (76.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Sins, nämlich für Patrick Huwiler (71.).

In der Tabelle liegt Dietwil weiterhin auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Dietwil feiert mit dem Sieg gegen Sins bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes trifft Dietwil zuhause mit SK Root (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Unverändert liegt Sins auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Für Sins war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Sins tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Goldau II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 11. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: FC Sins - FC Dietwil 0:2 (0:2) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 32. Manuel Kuchling 0:1. 43. Francisco Goncalves Lopes 0:2. – Sins: Jacquot Wilmes, Demian Stocker, Patrick Huwiler, Fabian Thies, Jonas Villiger, Diego Wicki, Janic Leibacher, Kevin Stutz, Fabian Stephan, Fabrice Stocker, David Arnold. – Dietwil: Jory Sjardijn, Lukas Hofstetter, Andrin Sjardijn, Marco Zurkirch, Lucas José Da Cunha Rocha, Noah Bucher, Francisco Goncalves Lopes, Noah Mennel, Fabian Boog, Aulon Ramadani, Manuel Kuchling. – Verwarnungen: 71. Patrick Huwiler, 76. Nico Wyss.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Südstern a - Zug 94 III 1:5, FC Perlen-Buchrain - SC Goldau II 1:3, FC Sins - FC Dietwil 0:2

Tabelle: 1. FC Dietwil 3 Spiele/9 Punkte (12:2). 2. SC Goldau II 3/7 (15:4), 3. Zug 94 III 3/7 (12:5), 4. FC Hünenberg III 2/6 (7:2), 5. FC Küssnacht a/R Team Rigi 3/4 (7:7), 6. FC Baar 2 3/4 (10:6), 7. FC Sins 3/3 (3:5), 8. SK Root 2/0 (1:10), 9. FC Perlen-Buchrain 3/0 (3:12), 10. FC Südstern a 3/0 (2:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 22:26 Uhr.