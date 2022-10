Frauen 2. Liga Spiel zwischen Altdorf und Root ohne Sieger Im Spiel zwischen Altdorf und Root gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Tamara Eller in der 51. Minute. Den Ausgleich erzielte Noelle Grau in der 73. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Altdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Altdorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 5 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.6 Toren pro Match (Rang 1).

Die Tabellenführung bleibt trotz dem Unentschieden bei Altdorf Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 20 Punkten. Altdorf hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Altdorf spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: Team Region Entlebuch (Rang 8). Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Root hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 2. Root hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Root geht es zuhause gegen FC Willisau (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (30. Oktober) statt (13.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: Team Uri Frauen I - SK Root 1:1 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 51. Tamara Eller 1:0. 73. Noelle Grau 1:1. – Altdorf: Julia Novacic, Jasmin Müller, Silvana Baumann, Tamara Eller, Svenja Arnold, Eliane Furger, Monika Mulle, Noreen Häfliger, Vanessa Müller, Anita Arnold, Flavia Vanoli. – Root: Andrea Schättin, Noelle Grau, Arife Vranja, Nadja Schmidiger, Fabiola Sidler, Gabrijella Sakica, Karin Thalmann, Michele Christen, Jasmin Keiblinger, Sarina Sidler, Melanie Burri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Datenstand: 26.10.2022 21:45 Uhr.

