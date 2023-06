4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Spiel zwischen Hergiswil und Olympique Lucerne ohne Sieger Hergiswil und Olympique Lucerne spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Lennon Studer in der 2. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 14. Minute traf Alessandro Guida für Olympique Lucerne.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Olympique Lucerne sah Ivo Fuchs (24.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Omar Essakhi (30.) und Yousry Shafik (69.). Gelbe Karten gab es bei Hergiswil für Maximilian Remiger (28.), Nelio Gautschi (38.) und Neil Studer (68.).

In seiner Gruppe hat Hergiswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 15 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.5 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Hergiswil unverändert. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 8. Hergiswil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hergiswil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Horw. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. Juni) (19.30 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Für Olympique Lucerne hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 3. Olympique Lucerne hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Olympique Lucerne in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Alpnach b. Diese Begegnung findet am Samstag (3. Juni) statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Hergiswil II - Olympique Lucerne 1:1 (1:1) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 2. Lennon Studer 1:0. 14. Alessandro Guida 1:1. – Hergiswil: Gian Bühlmann, Nelio Gautschi, Konstantin Tan, Sven Tribelhorn, Adrian Blättler, Nils Furrer, Maximilian Remiger, Marco Allgäuer, Jasha Vaszary, Roberto Lecci, Lennon Studer. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Leandro Camoesa Correira, Dardan Abazi, Ivo Fuchs, Yousry Shafik, Omar Essakhi, Alessandro Guida, Giuliano Hediger, Claudio Romano, Lamin Dampha, Hazir Arifaj. – Verwarnungen: 28. Maximilian Remiger, 30. Omar Essakhi, 38. Nelio Gautschi, 68. Neil Studer, 69. Yousry Shafik – Ausschluss: 24. Ivo Fuchs.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.06.2023 15:17 Uhr.