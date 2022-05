2. Liga Spiel zwischen Hochdorf und Stans ohne Sieger Hochdorf und Stans spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Hochdorf geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 42. Minute doch noch einen Punkt.

Stans ging durch David Lehmann in der 26. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 33. Minute glich Hochdorf jedoch wieder aus. Erfolgreich war Roger Haldi. Die zweite Führung für Stans - nach dem Tor von Marc Kuster (36.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Timon Bieri glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Bei Stans erhielten Maximilian Marku (32.), Fabio Gisler (44.) und Luca Moser (68.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Hochdorf erhielt: Brian Közle (28.)

Das Unentschieden bedeutet für Hochdorf einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 5.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Hochdorf hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Hochdorf geht es auswärts gegen FC Sins (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Der eine gewonnene Punkt hat für Stans nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (neun Punkte). Stans hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Stans trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Altdorf (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Stans 2:2 (2:2) - Arena, Hochdorf – Tore: 26. David Lehmann 0:1. 33. Roger Haldi 1:1. 36. Marc Kuster 1:2. 42. Timon Bieri 2:2. – Hochdorf: Roman Feer, Riccardo Strazzella, Brian Közle, Marco Schürch, Timon Bieri, Levin Weibel, Christian Hofmann, Sandro Frischkopf, Roger Haldi, Arnel Mehicic, Livio Lombardo. – Stans: Manuel Odermatt, Luca Moser, Mitch Lütte, Maximilian Marku, Joël Furger, Marc Kuster, Fabio Gisler, Fabian Howald, Sandro Howald, David Lehmann, Nico Stalder. – Verwarnungen: 28. Brian Közle, 32. Maximilian Marku, 44. Fabio Gisler, 68. Luca Moser.

