3. Liga, Gruppe 2 Spiel zwischen Horw und Gunzwil ohne Sieger Das Resultat im Spiel zwischen Horw und Gunzwil lautet 2:2.

Zunächst war Marco Mangold in der 7. Minute erfolgreich, dann traf Lars Unternährer drei Minuten später zum 2:0.

Gunzwil gelang es aber, den Rückstand noch aufzuholen. Zunächst war Rafael Borges Lopes (32. Minute) erfolgreich, dann traf Till Fleischli in der 72. Minute zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gunzwil erhielten Matias Nurmi (46.) und Philippe Kronenberg (58.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Marco Kistler (66.)

Horw weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Die Tabellenführung bleibt trotz dem Unentschieden bei Horw Nach 17 Spielen hat das Team 37 Punkte. Horw hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Horw geht es auf fremdem Terrain gegen SK Root (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 1. Mai statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Gunzwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gunzwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Adligenswil. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Horw - FC Gunzwil 2:2 (2:1) - Seefeld, Horw – Tore: 7. Marco Mangold 1:0. 10. Lars Unternährer 2:0. 32. Rafael Borges Lopes 2:1. 72. Till Fleischli 2:2. – Horw: Oliver Omlin, Sandro Leyers, David Von Holzen, Marco Mangold, Marco Kistler, Adrian Vögtli, Dominic Schilling, Florian Fallegger, Dino Fischer, Alain Studer, Lars Unternährer. – Gunzwil: Moses König, Philippe Kronenberg, Domenik Martini, Daniele Carriero, Kenny Horn, Elia Ramundo, Till Fleischli, Rafael Borges Lopes, Matias Nurmi, Iwan Rogger, Raffael Furrer. – Verwarnungen: 46. Matias Nurmi, 58. Philippe Kronenberg, 66. Marco Kistler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2022 23:26 Uhr.