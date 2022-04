Frauen 2. Liga Spiel zwischen Horw und Luzern Frauen ohne Sieger 2:2 lautet das Resultat zwischen Horw und Luzern Frauen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Horw geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 75. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Rahel Meier, die in der 4. Minute für Luzern Frauen zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Ramona Heer, sorgte in der 25 für den Ausgleich für Horw. In der 59. Minute war es an Romana Häfliger, Luzern Frauen 2:1 in Führung zu bringen. Für den Ausgleich für Horw zum Schlussresultat von 2:2 war Tiziana Rothenfluh in der 75. Minute besorgt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Katrin Pfandl (54.) eine Verwarnung gab es für Luzern Frauen, nämlich für Teutë Ameti (54.).

Keine Änderung in der Tabelle für Horw: Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Horw hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Horw geht es auswärts gegen FC Kickers Luzern (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Für Luzern Frauen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 4. Luzern Frauen hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Luzern Frauen geht es in einem Heimspiel gegen FC Küssnacht a/R (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Horw - FC Luzern Frauen 2 2:2 (1:1) - Seefeld, Horw – Tore: 4. Rahel Meier 0:1. 25. Ramona Heer (Penalty) 1:1.59. Romana Häfliger 1:2. 75. Tiziana Rothenfluh 2:2. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Elin Fredriksson, Michaela Zellweger, Ramona Heer, Vivienne van de Rijt, Maja Nilsson, Melanie Kaufmann. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Rahel Delacher, Jessica Rebelo Pereira, Tania Alexandra Guerra Marques, Romina Bühler, Katja Rohrer, Laura Gnos, Raissa Cordovil Da Silva, Rahel Meier, Teutë Ameti, Romana Häfliger. – Verwarnungen: 54. Katrin Pfandl, 54. Teutë Ameti.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 00:12 Uhr.