Frauen 2. Liga Spiel zwischen Küssnacht a/R und Luzern Frauen ohne Sieger Im Spiel zwischen Küssnacht a/R und Luzern Frauen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Romana Häfliger das 0:1. Den Ausgleich erzielte Adriana Berbatovci in der 48. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nadja Beroud von Luzern Frauen erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Das Unentschieden bedeutet für Küssnacht a/R einen Sprung in der Tabelle.

Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 8.

Es macht einen Platz gut.

Küssnacht a/R hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Kickers Luzern (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (13.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Für Luzern Frauen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 5. Luzern Frauen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Luzern Frauen geht es daheim gegen Team Region Entlebuch (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - FC Luzern Frauen 2 1:1 (0:1) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 4. Romana Häfliger 0:1. 48. Adriana Berbatovci 1:1. – Küssnacht a/R: Julia Küttel, Michelle Wyssling, Sarah Meyer, Stella Kenel, Tiffany Stillhart, Michaela Fischer, Nina Millat, Melanie Rosenkranz, Flaka Kryeziu, Romy Breedijk, Adriana Berbatovci. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Luisa Beroud, Jessica Rebelo Pereira, Simea Würsch, Katja Rohrer, Rahel Meier, Julia Odermatt, Tania Alexandra Guerra Marques, Rahel Delacher, Romana Häfliger, Nadja Beroud. – Verwarnungen: 58. Nadja Beroud.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Lugano Femminile II - FC Willisau 3:3, SK Root - SC Nebikon 4:1, FC Küssnacht a/R - FC Luzern Frauen 2 1:1, FC Adligenswil - Team Uri Frauen I 0:2

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 5 Spiele/15 Punkte (23:2). 2. SK Root 5/15 (20:5), 3. SG Stans-Engelberg 5/13 (14:3), 4. FC Willisau 5/10 (13:10), 5. FC Luzern Frauen 2 5/8 (8:4), 6. FC Horw 5/6 (8:21), 7. Team Region Entlebuch 5/5 (6:14), 8. FC Küssnacht a/R 5/4 (5:15), 9. FC Kickers Luzern 5/3 (7:10), 10. FC Adligenswil 5/3 (5:11), 11. FC Lugano Femminile II 5/2 (5:11), 12. SC Nebikon 5/1 (6:14).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 00:19 Uhr.