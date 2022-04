3. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Reiden und Buttisholz ohne Sieger Im Spiel zwischen Reiden und Buttisholz gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Mark Dedaj traf in der 73. Minute zum 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 78. Minute traf Maurus Felder für Buttisholz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reiden erhielten Mark Dedaj (22.), Emanuel Berisa (49.) und Domenico Gervasio (93.) eine gelbe Karte. Buttisholz blieb ohne Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Reiden einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 8. Reiden hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Reiden auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Entlebuch. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 3. Buttisholz hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz geht es zuhause gegen FC Wolhusen (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: SC Reiden - FC Buttisholz 1:1 (0:0) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 73. Mark Dedaj 1:0. 78. Maurus Felder 1:1. – Reiden: Severin Steiner, Simon Planzer, Benjamin Koch, Kevin Schmid, Lorenzo Dantas Cardoso, Emanuel Berisa, Andrin Fumagalli, Linus Glanzmann, Endrit Rexhepi, Mark Dedaj, Domenico Gervasio. – Buttisholz: Silvan Jost, Dominik Epli, Lukas Portmann, Martial Theiler, Simon Ineichen, Daniele Fuschetto, Andreas Matter, Damian Meier, Maurus Felder, Robin Wäfler, Linus Klemenjak. – Verwarnungen: 22. Mark Dedaj, 49. Emanuel Berisa, 93. Domenico Gervasio.

