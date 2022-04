3. Liga, Gruppe 2 Spiel zwischen Root und Buochs ohne Sieger Root und Buochs spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Buochs geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 52. Minute doch noch einen Punkt.

In der 39. Minute ging Root durch Michael Wigger in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Francesco Nassa den 1:1-Ausgleich für Buochs erzielte. Claudio Strebel sorgte in der 49. Minute für die erneute Führung für Root. Und wieder glich Buochs innert kürzester Zeit aus: Shan Meyer traf in der 52. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Root erhielten Michael Wigger (57.) und David Pantos (86.) eine gelbe Karte. Für Buochs gab es keine Karte.

Root bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Root hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Root tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Sonntag (1. Mai) statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Buochs hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Buochs hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Buochs geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kickers Luzern (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Samstag (30. April) statt (19.30 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: SK Root - SC Buochs 2:2 (1:0) - Unterallmend, Root – Tore: 39. Michael Wigger 1:0. 47. Francesco Nassa 1:1. 49. Claudio Strebel 2:1. 52. Shan Meyer 2:2. – Root: David Meier, Adriano Confortola, Mladen Milojicic, Pascal Christen, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Robin Krummenacher, Jan Bucheli, Claudio Strebel, Tim Meierhans, Michael Wigger, Dukagjin Radi. – Buochs: Elias Ullrich, Simon Mathis, Mike Amrhein, Nil Niederberger, Martin Agner, Nico Fischer, Nico Wyss, Shan Meyer, Francesco Nassa, Mauro Imboden, Markus Niederberger. – Verwarnungen: 57. Michael Wigger, 86. David Pantos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.04.2022 23:22 Uhr.