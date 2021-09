4. Liga, Gruppe 4 Spiel zwischen Rothenburg und Obergeissenstein ohne Sieger Das Resultat zwischen Rothenburg und Obergeissenstein lautet 1:1. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 58. Minute schoss Lukas Arnold das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 67. Minute traf Michael Von Ah für Rothenburg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Von Ah von Rothenburg erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Rothenburg liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Rothenburg in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Littau II zu tun. Das Spiel findet am 15. September statt (20.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Nach dem zweiten Spiel steht Obergeissenstein mit drei Punkten auf dem sechsten Rang. Für Obergeissenstein geht es daheim gegen FC Eschenbach III weiter. Die Partie findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 1:1 (0:0) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 58. Lukas Arnold 0:1. 67. Michael Von Ah 1:1. – Rothenburg: Sascha Matter, Cédric Nadler, Tim Bolzern, Thomas Müller, Fabio Schürch, Marvin Glanzmann, Michael Von Ah, Richard Sollberger, Joel Zimmermann, Erich Schnider, Patrick Egli. – Obergeissenstein: Kilian Zeder, Ashan Irantha Fernando, Lukas Wüest, Luca Rast, Thomas Özvegyi, Manoj Müller, Till Moser, Piro Illi, André Bussmann, Philipp Kalbermatter, Lukas Arnold. – Verwarnungen: 77. Michael Von Ah.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: Hildisrieder SV - Luzerner SC 4:1, FC Littau II - FC Malters 3:2, SC Emmen a - FC Emmenbrücke II 2:2, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 1:1

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 3 Spiele/7 Punkte (17:3). 2. SC Emmen a 3/7 (12:6), 3. FC Rothenburg 2/6 (7:3), 4. FC Littau II 3/6 (12:7), 5. FC Emmenbrücke II 3/4 (8:6), 6. SC Obergeissenstein 2/3 (7:1), 7. FC Malters 3/3 (4:7), 8. FC Eschenbach III 2/1 (4:9), 9. FC Südstern b 2/0 (0:18), 10. Luzerner SC 3/0 (4:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 13:30 Uhr.