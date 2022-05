3. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Ruswil und Entlebuch ohne Sieger Ruswil und Entlebuch spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Micha Schmid für Entlebuch. In der 14. Minute traf er zum 1:0. In der 24. Minute baute Marco Wigger den Vorsprung für Entlebuch auf zwei Tore aus (2:0). Durch einen Doppelschlag rettete sich Ruswil noch einen Punkt. Simon Schäfer erzielte in Minute 43 das 1:2. Nur drei Minuten später sorgte Matthias Bühlmann für den Ausgleich.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Entlebuch. Ruswil blieb ohne Karte.

Ruswil weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Die Tabellenführung bleibt trotz dem Unentschieden bei Ruswil Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 53 Punkten. Ruswil hat bisher 17mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ruswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Entlebuch hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 2. Entlebuch hat bisher 16mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Entlebuch ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Ruswil - FC Entlebuch 2:2 (2:2) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 14. Micha Schmid 0:1. 24. Marco Wigger 0:2. 43. Simon Schäfer 1:2. 46. Matthias Bühlmann 2:2. – Ruswil: Fabian Schärli, Livio Spaar, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Simon Schäfer, Basil Ming, Heinrich Meier, Yaron Grüter, Leandro Tiago Nunes Coelho, David Simon, Philippe Steinmann. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Nicola Hofstetter, Patrick Wigger, Ramon Roth, Janik Portmann, Micha Schmid, Marco Wigger, Rafael Murpf, Silvan Bachmann, Manuel Emmenegger, Pascal Mahler. – Verwarnungen: 42. Ramon Roth, 60. Silvan Bachmann, 66. Patrick Wigger, 80. Tim Unternährer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2022 22:38 Uhr.