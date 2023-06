2. Liga Spiel zwischen Sarnen und Littau ohne Sieger 1:1 lautet das Resultat zwischen Sarnen und Littau. Die Teams teilen sich die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Sarnen die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Daniel Rohrer. Den Ausgleich erzielte Walid Boussaha in der 66. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Marco Schmidlin (37.) und Livio Fanger (86.). Die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Ramon Grüter (23.)

Keine Änderung in der Tabelle für Sarnen: 34 Punkte bedeuten Rang 7. Sarnen hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Sarnen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Littau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 13. Littau hat bisher achtmal gewonnen, 14mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Littau ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sarnen - FC Littau 1:1 (1:0) - Seefeld, Sarnen – Tore: 12. Daniel Rohrer 1:0. 66. Walid Boussaha 1:1. – Sarnen: Nino Fanger, Jason Kuhn, Livio Fanger, Marco Schmidlin, Anto Brnic, Aurel Bode, Cyrill Gasser, Simon Brun, Dario Ruckli, Ramon Riebli, Daniel Rohrer. – Littau: Ramon Grüter, Metin Adiller, Colin Bächler, Patrice Gilli, Dario Nickel, Jan Hostettler, Tim Steffen, Rinor Zharku, Cyrill Stocker, Yvo Schorno, Alessio Colatrella. – Verwarnungen: 23. Ramon Grüter, 37. Marco Schmidlin, 86. Livio Fanger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 16:45 Uhr.