4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Spiel zwischen Schüpfheim und Eibuselection CF ohne Sieger Je ein Punkt für Schüpfheim und Eibuselection CF: Die Teams trennen sich 2:2

Nick Bieri eröffnete in der 28. Minute das Skore, als er für Schüpfheim das 1:0 markierte. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Lars Stirnimann in der 58. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Eibuselection CF. Nick Bieri erzielte in der 60. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Schüpfheim. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 70. Minute, als Yanic Beetschen für Eibuselection CF traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nico Andrich von Eibuselection CF erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Schüpfheim ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 3. Schüpfheim hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Schüpfheim wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Triengen 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Für Eibuselection CF hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Eibuselection CF hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Eibuselection CF spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Entlebuch (Platz 9). Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Telegramm: FC Schüpfheim - Eibuselection CF 2:2 (1:0) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 28. Nick Bieri 1:0. 58. Eigentor (Lars Stirnimann) 1:1.60. Nick Bieri 2:1. 70. Yanic Beetschen 2:2. – Schüpfheim: Daniel Emmenegger, Joshua Schmidiger, Nathan Stalder, Lars Stirnimann, Lars Distel, Kilian Wicki, Nick Bieri, Patrick Emmenegger, Michael Tellenbach, Noel Hodel, Tobias Kaufmann. – Eibuselection CF: Michael Fleischli, Agon Gashi, Elias Lustenberger, Joel Zemp, Lukas Buholzer, Yanic Beetschen, Bleon Morina, Roger Müller, Philippe Müller, Fatmir Dzambazi, Alessandro Pompei. – Verwarnungen: 58. Nico Andrich.

