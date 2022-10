4. Liga, Gruppe 6 Spiel zwischen Sempach und Triengen ohne Sieger Sempach und Triengen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Sempach die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Marco Bianchini. Den Ausgleich erzielte Simon Grüter in der 55. Minute.

Bei Triengen sah Marco Clemente (22.) die rote Karte. Gelb erhielt Joel Sommerhalder (85.). Gelbe Karten gab es bei Sempach für Marcel von Büren (28.) und Timo Brun (39.).

In seiner Gruppe hat Sempach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.2 Mal pro Partie.

Nach dem Unentschieden verliert Sempach einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 3. Sempach hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sempach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Triengen in der Tabelle ein und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 5. Es verliert einen Platz. Triengen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Triengen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sempach a - FC Triengen 1 1:1 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 7. Marco Bianchini 0:1. 55. Simon Grüter 1:1. – Sempach: Michael Grüter, Nando Bucher, Marcel von Büren, Simon Grüter, Marco Heer, Christian Lugli, Robin Christen, Joshua Brun, Noah Keel, Matthias Häfliger, Luca Portmann. – Triengen: Daniel Mestre Guerreiro, Marco Bianchini, Lukas Arnold, Marco Clemente, Nicola Häfliger, Joel Sommerhalder, Mario Baumann, Lirim Rudaj, Edmond Berisha, Arjanit Marki, Pedro Zinga. – Verwarnungen: 28. Marcel von Büren, 39. Timo Brun, 85. Joel Sommerhalder – Ausschluss: 22. Marco Clemente.

