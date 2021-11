3. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Sursee und Ibach ohne Sieger Sursee und Ibach spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Sursee in Führung. Doch Ibach schaffte jeweils den Ausgleich.

Das Skore eröffnete Dominic Zbinden in der 33. Minute. Er traf für Sursee zum 1:0. Zum Ausgleich für Ibach traf Vinicius Figueiredo Dias in der 57. Minute. In der 66. Minute gelang Ibrahim Terzimustafic der Führungstreffer zum 2:1 für Sursee. Lediglich zehn Minuten nach dem 2:1 traf Joël Schmidiger in der 76. Minute für Ibach zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ibach für Egson Hafezi (62.) und Cyrill Bürgi (80.). Eine Verwarnung gab es für Sursee, nämlich für Andy Macieira César (72.).

Die Tabellensituation bleibt für Sursee unverändert. 17 Punkte bedeuten Rang 6. Sursee hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sursee geht es nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen Zug 94 II (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 19. März statt ( Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Nach dem Unentschieden büsst Ibach in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 9. Das Team verliert damit einen Platz. Ibach hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ibach spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen FC Hünenberg I (Platz 7). Das Spiel findet am 19. März statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Sursee - FC Ibach II 2:2 (1:0) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 33. Dominic Zbinden 1:0. 57. Vinicius Figueiredo Dias 1:1. 66. Ibrahim Terzimustafic 2:1. 76. Joël Schmidiger 2:2. – Sursee: Jan Staffelbach, Andy Macieira César, Emanuel Preni, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Richard Nikaj, Diogo Da Fonte Pais, Leorent Hulaj, Marco Staffelbach, Tiago Carneiro Santos, Dominic Zbinden, Ibrahim Terzimustafic. – Ibach: Jérôme Arnold, Cyrill Bürgi, Remo Steiner, Dario Hürlimann, Elton Junikaj, Egson Hafezi, Lukas Niederberger, Emanuel Da Silva Fonte, Vinicius Figueiredo Dias, Ennio Di Clemente, Edonis Salihu. – Verwarnungen: 62. Egson Hafezi, 72. Andy Macieira César, 80. Cyrill Bürgi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Cham IV - SC Steinhausen 0:1, FC Küssnacht a/R 1 - SC Schwyz 3:2, FC Meggen - FC Baar 1 4:4, FC Hünenberg I - FC Muotathal 3:2, FC Sursee - FC Ibach II 2:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 10 Spiele/22 Punkte (29:16). 2. FC Küssnacht a/R 1 11/22 (32:21), 3. SC Steinhausen 11/22 (28:19), 4. FC Baar 1 11/22 (28:20), 5. Zug 94 II 10/20 (18:10), 6. FC Sursee 11/17 (24:26), 7. FC Hünenberg I 11/14 (19:21), 8. SC Schwyz 11/14 (24:24), 9. FC Ibach II 11/14 (19:22), 10. FC Muotathal 11/7 (18:27), 11. FC Meggen 11/6 (22:32), 12. SC Cham IV 11/4 (9:32).

