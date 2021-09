3. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Wolhusen und Sempach ohne Sieger Sechs Tore sind zwischen Wolhusen und Sempach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Sempach in der 77. Minute.

Wolhusen war zwischenzeitlich mit 3:1 (49. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 47. Minute erzielte Adrian Bachmann für Wolhusen die 2:1-Führung. Dario Marti sorgte in der 49. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Wolhusen. Der Anschlusstreffer für Sempach zum 2:3 kam in der 60. Minute. Verantwortlich dafür war Matthias Häfliger. Den Ausgleich für Sempach erzielte Matthias Häfliger. Er war in der 77. Minute erfolgreich. Er traf damit bereits zum dritten Mal in der Partie.

Auch Sempach war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (44. Minute).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wolhusen, Livio Imfeld (80.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Sempach erhielt: Luca Richenberger (80.)

Wolhusen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 12 Tore erzielte.

Mit dem Unentschieden macht Wolhusen zwei Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 3. Wolhusen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolhusen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Reiden. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Sempach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Sempach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Nottwil kriegt es Sempach als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Dienstag (21. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Sempach 3:3 (1:1) - Blindei, Wolhusen – Tore: 44. Matthias Häfliger 0:1. 46. Michael Wirz 1:1. 47. Adrian Bachmann 2:1. 49. Dario Marti 3:1. 60. Matthias Häfliger 3:2. 77. Matthias Häfliger 3:3. – Wolhusen: David Wicki, Valerian Duhanaj, Daniel Brunner, Livio Imfeld, Adrian Bachmann, Michael Wirz, Michael Stöckli, Dario Marti, Endrit Tarashaj, Angelo Zimmermann, Alain Brunner. – Sempach: Patrick Bachmann, Jan Bühler, Simon Grüter, Mirel Vrhovac, Livio Brunner, Adrian Schnider, Christian Lugli, Noah Keel, Michael Schwegler, Robin Christen, Matthias Häfliger. – Verwarnungen: 80. Livio Imfeld, 80. Luca Richenberger.

Tabelle: 1. SC Reiden 4 Spiele/10 Punkte (7:3). 2. FC Entlebuch 4/9 (9:7), 3. FC Wolhusen 5/8 (12:7), 4. FC Ruswil 3/7 (9:3), 5. FC Buttisholz 4/7 (7:4), 6. FC Nottwil 3/4 (5:3), 7. FC Knutwil 4/4 (6:9), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 4/4 (5:8), 9. FC Dagmersellen 3/3 (8:8), 10. FC Escholzmatt-Marbach 4/3 (4:11), 11. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 12. FC Sempach 4/1 (4:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 21:01 Uhr.