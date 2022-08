4. Liga, Gruppe 2 Srdan Mijatovic rettet Zug 94 im ersten Spiel einen Punkt gegen Rotkreuz Zum Saisonauftakt spielen Zug 94 und Rotkreuz 4:4 unentschieden.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Zug 94 in der 85. Minute.

Zug 94 war zwar zeitweise mit 3:0 (49. Minute) in Führung, doch Rotkreuz holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Zug 94 zum 4:4 fiel in der 85. Minute - nur vier Minuten nach dem 4:3. .

Die Torschützen für Zug 94 waren: Srdan Mijatovic, Ricardo Luongo Ruiz, Milos Andelovic und Eron Emini. Bei Rotkreuz schoss Alessandro Manuel Valadares gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Rotkreuz waren: Fabio Ehrat (1 Treffer) und Artan Dauti (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Rotkreuz kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Noah Schwegler (52.) und Blerim Reci (64.).

Zug 94 liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Zug 94 auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Dietwil (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

In der Tabelle steht Rotkreuz nach dem ersten Spiel auf Rang 6. Für Rotkreuz geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Cham III (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: Zug 94 III - FC Rotkreuz III 4:4 (3:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 27. Ricardo Luongo Ruiz 1:0. 30. Eron Emini 2:0. 49. Milos Andelovic 3:0. 53. Artan Dauti (Penalty) 3:1.68. Alessandro Manuel Valadares 3:2. 76. Alessandro Manuel Valadares 3:3. 81. Fabio Ehrat 3:4. 85. Srdan Mijatovic 4:4. – Zug 94: Noah Schwegler, Maximiliano Damian Magnin Alfaro, Elvis Dedovic, Blerim Reci, Ken Bernet, Sandro Queiroz Goncalves, Ricardo Luongo Ruiz, Milos Andelovic, Scharbel Hadodo, Eron Emini, Adin Nasufovic. – Rotkreuz: Laurent Canaj, Valon Kolonja, Artan Dauti, Liridon Dushica, Erion Zukaj, Granit Tahiraj, Fabio Ehrat, Besart Murina, Alessandro Manuel Valadares, Albert Kaba, Semir Sinani. – Verwarnungen: 19. Dhurim Kaliki, 24. Erion Zukaj, 52. Noah Schwegler, 64. Blerim Reci, 84. Liridon Dushica, 86. Fabio Ehrat, 87. Sead Lutfiu.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 17:04 Uhr.