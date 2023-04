4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Stans bezwingt Erstfeld Stans gewinnt am Samstag zuhause gegen Erstfeld 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 20 Minuten: Den Auftakt machte Jonas von Holzen, der in der 13. Minute für Stans zum 1:0 traf. Jonas Amstutz sorgte in der 28. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Stans. Kilian Jauch erzielte in der 33. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Erstfeld. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Stans gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Erstfeld für Juan Gnos (65.) und Niclas Herger (77.).

In der Tabelle steht Stans nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Im nächsten Spiel kriegt es Stans auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Kriens III (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (14.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Nach dem zweiten Spiel steht Erstfeld auf dem zehnten Rang. Erstfeld trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Luzern (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Stans - ESC Erstfeld 2:1 (2:1) - Eichli, Stans – Tore: 13. Jonas von Holzen 1:0. 28. Jonas Amstutz 2:0. 33. Kilian Jauch 2:1. – Stans: Janilo Zumstein, Jonas Amstutz, Yannick Konrad, Meris Becirovic, Albert Qerimaj, Jonas von Holzen, Tino Gerig, Silvan Eggel, Aldrin Qerimaj, Pedro Miguel Moreira Da Silva, Dennis Mathis. – Erstfeld: Jan Furrer, Rafael Tresch, Noah Torres, Antonio Beljan, David Schuler, Lars Gisler, Tobias Walker, Juan Gnos, Kilian Jauch, Matthäus Baumann, Kim Gisler. – Verwarnungen: 63. Ömer Jiyan Yildiz, 65. Juan Gnos, 71. Albin Qerimaj, 77. Niclas Herger, 88. Tino Gerig, 93. Dennis Mathis.

