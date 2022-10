3. Liga, Gruppe 1 Stans gewinnt klar gegen Goldau Stans behielt im Spiel gegen Goldau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Das Tor von Luca Moser in der 32. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Stans. Stans baute die Führung in der 40. Minute (Sandro Howald) weiter aus (2:0). Lars Burgener baute in der 66. Minute die Führung für Stans weiter aus (3:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Lars Burgener für Stans auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Shlirim Zeka von Goldau erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

Dass Stans viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen neun Spielen hat Stans durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Goldau nicht so viele Tore wie gegen Stans. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 2).

Stans behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach neun Spielen 22 Punkte auf dem Konto. Für Stans ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Stans auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte Engelberger SC. Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Mit der Niederlage rückt Goldau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 6. Goldau hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Goldau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Steinhausen (Platz 9). Diese Begegnung findet am 25. Oktober statt (20.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Stans - SC Goldau II 4:0 (2:0) - Eichli, Stans – Tore: 32. Luca Moser 1:0. 40. Sandro Howald 2:0. 66. Lars Burgener 3:0. 74. Lars Burgener 4:0. – Stans: Julio Zumstein, Livio Bühler, Maximilian Marku, Jan Lippold, Joël Furger, Mitch Lütte, Fabian Howald, Luca Moser, Nico Stalder, Sandro Howald, Lars Burgener. – Goldau: Livio Amstad, Pirmin von Rickenbach, Luan Krasniqi, Shlirim Zeka, Tim Zumbühl, Nico Walker, Liridon Simoni, Baris Yilmaz, Elton Junikaj, Ardit Morina, Endrit Metaj. – Verwarnungen: 87. Shlirim Zeka.

