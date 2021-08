4. Liga, Gruppe 3 Stans gewinnt klar gegen Südstern Stans behielt im Spiel gegen Südstern am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Das Tor von Michael Anthony Pace in der 28. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Stans. In der 38. Minute baute der gleiche Michael Anthony Pace die Führung für Stans weiter aus. Der Treffer fiel mittels Penalty. Stans erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Lucas André Moreira Norinha weiter auf 3:0. Erneut Lucas André Moreira Norinha traf in der 59. Minute auch zum 4:0 für Stans.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Südstern erhielten Tayfun Akyüz (73.) und Vahit Abbas Hamamcioglu (84.) eine gelbe Karte. Für Stans gab es keine Karte.

In der Tabelle steht Stans nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (drei Punkte). Stans spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sarnen. Diese Begegnung findet am 4. September statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Südstern liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 8. Für Südstern geht es auswärts gegen FC Sachseln weiter. Diese Begegnung findet am Donnerstag (2. September) statt (20.15 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: FC Südstern c - FC Stans 0:4 (0:2) - Grenzhof, Luzern – Tore: 28. Michael Anthony Pace 0:1. 38. Michael Anthony Pace (Penalty) 0:2.51. Lucas André Moreira Norinha 0:3. 59. Lucas André Moreira Norinha 0:4. – Südstern: Sinan Toprak, Muhammed Sentürk, Maurice Hofer, Emin Altun, Aslan Gashi, Halil Sen, Kemal Bütev, Serkan Akcil, Vahit Abbas Hamamcioglu, Mubekir Redzepi, Talip Ates. – Stans: Elias Ullrich, Dario Langensand, Mike Käslin, Marcel Carneiro, Noel Baumann, Till Schürmann, Levin Barmettler, Maximilian Remiger, Justin Ifanger, Lucas André Moreira Norinha, Michael Anthony Pace. – Verwarnungen: 73. Tayfun Akyüz, 84. Vahit Abbas Hamamcioglu.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Luzern - FC Ebikon II 2:4, FC Südstern c - FC Stans 0:4, Engelberger SC - FC Sachseln 4:0, FC Sarnen - FC Horw 1:4, FC Alpnach - FC Giswil 0:1

Tabelle: 1. FC Horw 2 Spiele/6 Punkte (10:1). 2. FC Ebikon II 2/6 (7:3), 3. FC Giswil 2/6 (3:1), 4. Engelberger SC 2/6 (8:2), 5. FC Stans 2/3 (7:4), 6. FC Sachseln 2/3 (4:7), 7. FC Sarnen 2/0 (2:7), 8. FC Südstern c 2/0 (0:10), 9. FC Luzern 2/0 (3:6), 10. FC Alpnach 2/0 (2:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 22:07 Uhr.